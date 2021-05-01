كنائس أسيوط تحتفل بقداس عيد القيامة للعام الثاني دون حضور شعبي

احتفلت كنائس ومطرانيات أسيوط، اليوم السبت، بقداس عيد القيامة المجيد، دون حضور شعبى وغياب جموع المواطنين، للعام الثاني على التوالي، الذين فرض فيروس كورونا عليهم الالتزام بمنازلهم، فغابت فرحة الأطفال عن كل الكنائس.

وفى سياق متصل؛ أكد مصدر بإبراشية أسيوط أن نيافة الحبر الجليل الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، سيترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية رئيس الملائكة بوسط مدينة أسيوط بحضور شعبي محدود، مشيرا إلى أن شعب الكنيسة موزعين على مختلف كنائس الإبراشية واكتفت الكنيسة بالبث المباشر للقداس على الصفحة الرسمية للكاتدرائية وشاشات العرض بمختلف الكنائس,

وأعلنت مختلف إبراشيات المحافظة اعتذارها عن حضور المواطنين القداس الألهي وأن القداس قاصرا على الآباء والكهنة والراهبان، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

وشهدت مختلف كنائس وأديرة أسيوط تشديدات أمنية حيث فرضت قوات الأمن بأسيوط تشديدات أمنية بمحيط الإبراشيات والكنائس بمراكز وقرى المحافظة، استعدادًا لاحتفالات وقداس عيد القيامة المجيد.

وانتشرت قوات الأمن والدوريات في الشوارع الرئيسية والميادين العامة القريبة من الإبراشيات والكنائس والتغيير الدوري لأفراد وضباط الشرطة المكلفين بتأمينها، فضلًا عن تكثيف اللجان المرورية.