كورونا يحجب الفرحة عن كنائس وأديرة أسيوط فى عيد الميلاد

دون زوار أو مهنئين، استقبلت كنائس وإبراشيات أسيوط عيد الميلاد المجيد تطبيقا للإجراءات الاحترازية المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما أعلن دير «العذراء مريم»، بجبل درنكة اعتذاره عن استقبال الزائرين خلال العيد.

وكان «الأنبا يوأنس»، أسقف أسيوط وتوابعها، ترأس قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بكنيسة كاتدرائية الملاك ميخائيل، بشارع النميس بوسط مدينة أسيوط، مساء أمس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث اقتصر حضور القداس على الآباء والكهنة، وعدد محدود من الشمامسة، الذين حرصوا على ارتداء الكمامات الواقية، وسط غياب المصلين من شعب الإيبارشية.

واقتصرت صلاة قداس عيد الميلاد المجيد على الآباء والرهبان والكهنة وبعض الشمامسة، دون حضور لشعب الكنيسة، نظراً للأوضاع الحالية المتعلقة بفيروس كورونا وكذا إلغاء جميع الاحتفالات واستقبال المهنئين على المستويات الشعبية والرسمية.