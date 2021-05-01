الانتهاء في ساعتين.. 3 خدمات مستحدثة بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي

خلال الفترة الماضية، أصدرت وزارة الداخلية عدد من القرارات التي من شأنها تسهيل على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي، سواء للمرة الأولى أو التجديد أو بدل فاقد، أو بعد تغير بيانات، حتى لا تتعرض للمساءلة أو الغرامة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهورها على مدار اليوم، الخدمات التي يقدمها السجل المدني التابع لوزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلي خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي والأوراق والمستندات المطلوبة، وذلك في السطور التالية:

افتتاح مكاتب سجل مدني جديدة ومد فترة العمل

يأتي ضمن قرارات وزارة الداخلية لتسهيل على المواطنين استخراج الأوراق الرسمية، هي افتتاح مكاتب سجل مدني في عدد كبير من المولات بالقاهرة والجيزة، كما تم تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب السجل المدني إلى الساعة 9 مساء.

ويمكن معرفة أسماء وعناوين عمل مكاتب السجل المدني من هنــا.

العمل خلال أيام العطلات الأسبوعية

كما أعلنت الوزارة عن استمرار العمل في بعض المكاتب طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية مثل الجمعة.

مأموريات خارجية

وأتاحت إمكانية ارسال مأموريات خارجية إلى الحالات الإنسانية في المستشفيات وكبار السن، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم شخصية لهم.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2021

وحتى يتمكن المواطن من استخراج بطاقة الرقم القومي، يجب عليه اتباع الخطوات واحضار المستندات الآتية

استمارة بطاقة الرقم يتم الحصول عليها من السجل المدني.

اثبات تحقيق شخصية جواز سفر أو بطاقة شخصية.

وثيقة الزواج للزوجات فقط.

اعتماد مهنة المتقدم من النقابة المختصة.

صورة من المؤهل الدراسي، مع الاطلاع على الأصل في حالة عدم وجود عمل.

حالة تقديم طلب بتغيير محل الإقامة المتقدم يشترط بان يكون عقد البيع أو الإيجار عقد موثق في الشهر العقاري، أو إحضار إيصال أو تليفون أو غاز.

أسعار استمارة الرقم القومي 2021.

ويمكن للمواطنين الحصول على استمارة الرقم القومي من السجل المدني، وهي تنقسم إلى 3 أنواع تختلف الأسعار حسب مدة الاستخراج وهي كالآتي:

الاستمارة المميزة وسعرها 170 جنيهًا، ويمكن للمتقدم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة.

استمارة عاجلة وسعرها 120 جنيهًا، ويتم استلام البطاقة بعد 3 أيام.

الاستمارة العادية وسعرها 45 جنيها فقط، ويتم استلام البطاقة بعد أسبوعين من تاريخ تسليمها.