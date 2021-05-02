حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يغلب على مواليد برج الجدي طابع الجدية، فهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة، ويفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن اللقاءات الاجتماعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم مما يجعل الجميع يحبون رؤيتك وصحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.