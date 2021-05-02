حظك اليوم الأحد 2-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

أصحاب برج الدلو من أكثر الأشخاص وداً لمن حولهم، ولا تخلو صفاتهم من بعض السلبية، إلا أنّ صفاتهم الإيجابية هي التي تجذب الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وبلوتو في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الأضواء وأن تعمل في صمت، وابتعد عن الفخر والزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ما زال الفلك يطالبك بعدم التسرع في انفعالاتك وابتعد عن التسرع في حركتك حفاظا على سلامتك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.