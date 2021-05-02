26 خدمة تقدمها شركات توزيع الكهرباء للمشتركين

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن 26 خدمة جماهيرية تقدمها فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 علي مستوي المحافظات ضمن التسهيلات التي تقدمها الشركة للمواطن لرفع مستوي الخدمات.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة أصدرت دليل مجمع لجميع الخدمات التي تقدمها للمشتركين في أسرع وقت وبجودة عالية.

الخدمات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء للمشتركين

- شهادة بيانات تعاقد / مصالحة

- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة

- تركيب عداد قانوني لأول مرة

- تركيب عداد كودي «جاري عن طريق المنصة الإلكترونية».

- تركيب عداد بدل تالف

- تركيب عداد بدل فاقد

- تغيير اسم صاحب العداد

- طلب فحص عداد

- طلب رفع عداد

- استبدال عداد بقدرة أكبر

- تعديل توصيلة «داخلية - خارجية».

- جدولة مديونية علي أقساط شهرية.

- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية القانونية.

- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الإستثمارية.

- توصيل تيار مؤقت.

- توصيل التيار الكهربائي للمباني غير القانونية.

- سداد دفعة مقدمة تحت الحساب.

- مبيعات لمبات LED.

- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

- تصحيح قراءة خاطئة.

- إبلاغ عن قراءة عداد.

- فواتير مسددة عن طريق منافذ السداد الإلكتروني.

- شحن كارت مسبوق الدفع.

- استخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد.

- تصحيح اسم وبيانات مشترك.

- تلقي بلاغات الأعطال والشكاوي.

كيفيه التقديم على طلب عداد الكهرباء الكودى بالمبانى المخالفة

وتستعرض «الوطن» الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم طلب تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة والعشوائية من خلال المنصه الإليكترونيه لخدمات الكهرباء والتي أطلقتها الوزارة في شهر يوليو العام الماضي.

- الدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

- يقوم مقدم الطلب بتسجيل بياناته بالكامل.

- إرسال صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب «أمامية وخلفية».

- صورة إيصال الممارسة.

- صورة للعقار من الخارج.

- سيتم إرسال رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.