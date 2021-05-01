«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الزيتون خلال شهر مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.

2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4- ضبط عمليات الري وعدم الافرط في الري.

5- دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.

ثانيا:التسميد

أ. الأشجار التي تروى بالغمر

1- الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

2- يتم إضافة 300 جم من مخلوط العناصر الكبرى للأشجار أكبر من 3 سنوات.

3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة، والأعمار الكبيرة 300 جم، ويكرر هذا التسميد مرة كل 15 يومًا.

ب. تسميد أشجار الزيتون التي التى تروى بالتنقيط

الرية الأولى:

- يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية:

- يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19.

الرية الثالثة:

- يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم.

الرية الربعة:

- يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة شهريضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهريضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يومًا بتبادل مع 1لتر نيترك مرة كل 15 يوما.

التسميد الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر، ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر، ويتم كما يأتى350جم حديد مخلبي+ 150جم زنك مخلبي +150جم منجنيز مخلبي +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا «لرفع كفائة الامتصاص».

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 20 لترًا/ الشجرة السنة الثانية 22 لترًا/ الشجرة السنة الثالثة 25 لترًا/ الشجرة السنة الرابعة 30:25 لترًا/ الشجرة السنة الخامسة 55:40 لترًا/ الشجرة السنة السادسة 60:55 لترًا/ الشجرة أكبر من 7 سنوات 70 لترًا/ الشجرة.

ومعدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور.

رابعا: برنامج المكافحة مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء.

2-مكافحة المن والتربس والجاسد «نطاط الورق»، ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسبلمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

3-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.