مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19.. عساف الغريب يطلق سراح والدة «غفران»

شهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 لأحمد السقا وأمير كرارة، والذي يعرض على شاشة قناة «أون إي»، العديد من الاحداث المثيرة خلال مجرياتها.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19

وخلال مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19، حصل «بكري» كبير الغجر على ذهب عائلة الأغراب من عساف الغريب، واستولى عليه داخل سيارة خاصة، وكان يحاول الهروب بها حتى لا يعلم عنها أحد، ولكن كانت المفاجأة حين قابل كمين شرطة في الطريق.

وكان يقف في هذا الكمين رئيس المباحث علي الغريب، الذي يجسد دوره دياب وبالفعل أوقف السيارة وصمم على تفتيشها ووجد الذهب.

وتتوالى الأحداث، حيث تذهب الفنانة سلوى عثمان إلى «جليلة» ابنتها التي تجسد دورها مي عمر، للتحدث معها عن اختيارها لعساف الغريب وطلاقها من غفران الغريب، وتحدثت معها عن أنها قلقة عليها للغاية من الاختيارين، سواء القرب من عساف الغريب أو البعد عن غفران الغريب.

وبعد ذلك جاءت اللحظة التي انتظرها الجمهور، حين أطلق عساف الغريب «الست شامية» والدة غفران، وذهبت شامية إلى منزل ابنها و بالفعل بدأت شامية تتفقد المنزل وهى مبهورة بالشكل المتواجد عليه وبعدها قابلت خادمة المنزل وسألتها عن كثير من الأمور والخادمة أخبرتها بأن جليلة اختارت عساف وليس غفران وذلك خوفا على أبنائها ولكنها تحب غفران الغريب للغاية .

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميا عبر شاشة قناة «أون إي» في تمام الساعة 8 مساءً.

مسلسل نسل الأغراب من بطولة أمير كرارة وأحمد السقا ودياب وفردوس عبدالحميد وأحلام الجريتلى ونجلاء بدر وإدوارد ومي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.