محمد سامي عن مي عمر: بكذب عليها وبعدين بقول الصراحة.. من خاف سلم

تحدث المخرج محمد سامي، عن علاقته بزوجته الفنانة مي عمر، فقال ضاحكًا: «وهو أنا بعمل حاجة غير إني بكدب عليها كزوج مش كمخرج؟! وعلى طول بتقفشني لأنها أكتر واحدة حافظاني في العالم وبغير الكذبة 3 مرات وبعد كده بقول الصراحة.. من خاف سلم».

وأضاف «سامي»، خلال حواره في برنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على «المحور»، أنه يتعامل معها في اللوكيشن بطرق مختلفة، كونها كانت تظهر 10% من قدراتها أمام الكاميرا، وكان ينفعل بشدة من هذا الأمر، لأنها كانت تؤدي في البروفات بشكل أفضل.

وأشار إلى أن هذا الأمر كان يرجع إلى انعدام خبرتها، «حبي لها كان مخليني غيران عليها، وعاوزها تبقى أحسن حد، لأنها مراتي حبيبتي، وبالتالي كنت ببقى قاسي عليها جدا كنت بوترها جدا وبتعامل بطريقة غلط جدا وأزعق لها وأقول لها يا بنتي وأعلى صوتي عليها».

وتابع: «زملائي كانوا يقولوا لي بالراحة عليها هي لسه بتبدأ، وبعد شوية الانفعال بقى ييجي من منطقة تانية، ولما بقت شاطرة وبقى عندها خبرة الموضوع اختلف، ولما بقت نجمة بقيت أفرمل نفسي».

وواصل: «مرة كنا في باريس قالت لي جملة ضايقتني أوي، قالت لي مش بتاخد بالك إنك في التصوير بتبقى أكتر في الانفعال عليّ لأني أقرب حد ليك، والموضوع ده بيضايقني وبتحرج لأننا في وسط الناس»، لترد عليه الإعلامية بسمة وهبة قائلة: «أصل مش هتسيب لك الأوردر وتمشي».

ورد عليها محمد سامي قائلا: «لأ طبعا متقدرش تمشي وتسيب اللوكيشن وده عشانها ومش عشاني، وعموما أنا رديت عليها وقلت لها أنا خايف عليكي وعاوزك تبقي كويسة، لكن هي قالت لي انت خايف على الباقيين ومش بتتعامل معاهم زيي، ومن اليوم ده بقيت أتعامل معها بطريقة مختلفة، وخاصة دلوقتي بقيت أتعامل معاها باحتراف وزيها زي كل الممثلين .. هي إنسانة محترفة أوي وشاطرة».