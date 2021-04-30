منة فضالي: شرف لي العمل مع محمد سامي في نسل الأغراب رغم صغر الدور

أعربت منة فضالي عن سعادتها الكبيرة لنجاح شخصيتها في مسلسل «نسل الأغراب»، وقالت إن هدفها أن تقدم عملا ودورا جيدا يترك بصمة، مشيرة إلى أن السبب في نجاح دورها والعمل ككل هو محمد سامي.

وبخصوص تخليها عن مظاهر الجمال في الشخصية، قالت «فضالي» إنها أحبت أن تكون واقعية في الدور، لذلك قدمت دور شخصية مريضة قلب طوال الوقت، فلا بد من أن تتخلى عن جمالها وأن يكون وجهها شاحبا كما ظهر ضمن أحداث المسلسل وحتى وفاتها.

وقالت «منة» إن المشاهد محدودة، لكن كان لها تأثير كبير وأنها لم تتردد لحظة في قبول الدور، وبمجرد أن جاء لها الدور، مشيرة إلى أن العمل مع محمد سامي في تاريخها أنها عملت معه لأنه مخرج كبير.

وعن هجومها على ميريام فارس، فقالت لا أحب أن يكون هناك شخص يسخر من مصر مهما كان حجمه، وقالت إن العيب ليس في ميريام بمفردها ولكن العيب أيضا عن من استقطبها لكي تقوم ببطولة الإعلان.

«نسل الأغراب» تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.