بيع لوحة سيارات معدنية بدبي بـ38 مليون درهم في مزاد علني

خلال مزاد علني لأرقام اللوحات المميزة، أقيم بالإمارات العربية، بِيع رقم لوحة سيارة في إمارة دبي بمبلغ 38 مليون درهم إماراتي، دعما لحملة خيرية.

وحسب ما ذكرته صحيفة «الإمارات اليوم»: أنه تم بيع «أنبل رقم» للوحة مركبة في دبي، وهو «9 AA» بمبلغ 38 مليون درهم؛ ما يعادل 10,345,484 دولار أمريكي، ضمن مزاد للأرقام المميزة للوحات المركبات، فيما لم يُكشف عن شخصية المشتري للرقم المميز.

وذكرت وكالة «وام» الإماراتية أنه بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ«104» للأرقام المميزة للوحات المركبات، 36 مليونا و224 ألف درهم، مقارنة بـ19 مليونا لآخر مزاد في ديسمبرعام 2019، بزيادة بلغت 83%.

وأوضحت الوكالة أن المزاد جرى في فندق «إنتركونتننتال فيستفال سيتي» وهو الأول في العام الحالي، الذي يتنافس فيه الأثرياء للحصول على لوحات للمركبات تحمل أرقاما مميزة، تحت تنظيم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التي أولت الجانب الصحي أولوية قوصى من خلال التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

وحقق الرقم «V12» قيمة سعرية وصلت إلى 7 ملايين درهم، تلاه الرقم «S20» بـ 4 ملايين و60 ألف درهم، ثم الرقم «Y66»، بـ3 ملايين و200 ألف درهم؛ كما طرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقما مميزا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسيا، للوحات المركبات المميزة من الفئات «H-I-K-L-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z».