عاجل.. مصرع عجوز مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات قطار في الغربية

شهد مزلقان السكك الحديدية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، واقعة مصرع رجل عجوز مسن، إثر اصطدامه بقطار على كوبري السلخانة بقرية محلة أبوعلي، وتم التحفظ على الجثة، وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد سامح محمد مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات من الأهالي، بعثورهم على أشلاء جثة لرجل مسن مجهول الهوية ملقاة على شريط السكة الحديد على كوبري السلخانة.

كما انتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة الكبرى برئاسة العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلى مكان البلاغ.

مصدر أمني: الحادث نتيجة اصطدام الجثة بالقطار ولا شبهة جنائية

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، أن الحادث نتيجة اصطدام الجثة بالقطار ولا توجد شبهة جنائية.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، وجار التعرف على بياناتها لاستخراج تصريح بدفنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.