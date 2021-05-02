العليا للفيروسات تكشف علاقة «الزغطة» بكورونا: لم نلاحظها على المصابين

نفى الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن تكون «الزغطة» المتواصلة من أعراض الموجة الثالث لفيروس كورونا المستجد.

خطاب: لم يلاحظ ظهور الزغطة المتواصلة كعرض لفيروس كورونا

وأكد «خطاب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يلاحظ أية حالات بها الزغطة كعرض من أعراض كورونا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض فيروس كورونا المستجد في مصر لم تتغير عن الموجتين الأولي والثانية، مشيرةً في منشور توعوي لها إلى أن الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو غثيان أو سيلان الأنف او فقدان الشهية أو فقدان حاستي الشم والتذوق، والأم في أسفل الرقبة أو الكتف وآلام في البطن.

أعراض جديدة لفيروس كورونا في مصر تزامنا مع الموجة الثالثة

وقالت الوزارة إنه خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا اشتكى بعض المصابين من بعض الأمور، كظهور طفح جلدي، وأيضا تورم العينين، مطالبة المواطنين بضرورة طلب الرعاية الصحية في وقت مبكر والاتصال بالمستشفيات في حال ظهور أي عرض من أعراض فيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مطمئنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض بالذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو كانت الحالة من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.