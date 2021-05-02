خطة لمنع التسلل للشواطئ المغلقة في الإسكندرية بعيد شم النسيم

قرر اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، وضع خطة انتشار لفريق السياحة، من أجل تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، باستمرار غلق كل الشواطئ، وبناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمنع تجمعات المواطنين على الشواطئ، وإحكام إغلاقها خلال عطلة شم النسيم، ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووضع «رشاد» خطة بانتشار مفتشي الإدارة على كل شواطئ الإسكندرية، من أبي قير شرقا حتى سيدي كرير غربا، لمعاونة الأحياء في إجراءات منع التجمعات على تلك الشواطئ، والتأكد من التزام الجميع «مستأجرين ومواطنين» بالتعليمات، وكذلك تم إغلاق مداخل شواطئ العجمي، بالأسوار في رسالة واضحة وصريحة بإغلاقها.

وأشار في بيان للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى تكثيف تواجد المفتشين ومسؤولي الرقابة على شواطئ أبي قير والعجمي بشكل خاص.

وأوضح أنه تم وضع خطة للمرور على كل الكافيهات والمطاعم التي تخضع لرقابة وإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يومي الأحد والإثنين الثاني والثالث من مايو الجاري، للتاكد من عدم إقامة حفلات بهدف الحد من التكدس والتجمعات.

واهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية وتجنب التواجد على الشواطئ حماية للجميع، وأهابت مستأجري الشواطئ ومجالس إدارات قرى الساحل الشمالي بالالتزام بعدم تواجد المواطنين على الشواطئ، وكذلك حمامات السياحة مع توافر أجهزة قياس الحرارة وارتداء الجميع للكمامات وتطبيق التباعد بالأماكن المغلقة.