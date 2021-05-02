مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 19.. خطف عمار المقدسي بعد اكتشاف شخصيته

شهد مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 19، العديد من الأحداث خلال العمل الدرامي الذي يناقش أحد ملفات المخابرات المصرية حول الجواسيس، الذي يذاع لأول مرة عبر شاشة DMC، في الساعة 11 مساء.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 19

وخلال أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 19، تعرض أحد رجال المخابرات المصرية إلى الخطف وهو عمار المقدسي، المؤدي دوره الفنان أحمد صلاح حسني، وذلك بعدما كشف شخصيته ومكانه للكيان الصهيوني عن طريق نازلي شوكت تحسين، المجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم.

إقرأ أيضا: مؤلف هجمة مرتدة.. المسلسل يتناول مرحلة هامة من تاريخ المنطقة العربية

وقبل خطف عمار المقدسي، كان حوار جمع بين كل من سيف العربي، المؤدي دوره الفنان أحمد عز، واللواء رفعت، المجسد دوره الفنان هشام سليم؛ ليؤكد الأخير لسيف العربي أن عليه الاستعداد للمهمة الجديدة، فضلا عن قوله: «متقلقش على عمار احنا مش بنسيب رجالتنا».

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 19

كما تضمنت أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 19، استمرار تدريب داليا أبو زيد المجسدة دورها الفنانة هند صبري، على فك شفرات خزينة نازلي شوكت تحسين، المجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم، وذلك في وجود ومساعدة اللواء فاروق السوهاجي.

كما شهد مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 19، اتصالا هاتفيا بين داليا أبو زيد وجدها المؤدي دوره الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي شجعها على استكمال المهمة التي تقوم بها.

ومسلسل هجمة مرتدة، من بطولة كل من أحمد عز وهند صبري، ويتضمن قصة كلا من سيف العربي ودينا أبو زيد، الذين يخوضان سلسلة من العمليات السرية الهادفة لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية المستهدفة نشر تنظيم القاعدة بالعالم وتقسيم المنطقة العربية.