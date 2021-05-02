لو هتعزل.. «الكهرباء» توضح رسوم نقل العداد وإلغاء الاشتراك

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك في حال رغبته في رفع عداد الكهرباء الخاص به وإنهاء الاشتراك بالخدمة، خاصة بعد ترك المشترك مسكنه والاتجاه لمسكن آخر، لتفادي تراكم فواتير الاستهلاك عن مسكنه القديم.

رسوم رفع عداد الكهرباء

وأوضح المصدر لـ «الوطن»، قيمة الرسوم التي يقوم بسدادها المشترك في حال تقديمه لطلب رفع عداد كهرباء، والتي جاءت كالآتي:

- رسوم نقل العداد أحادي الوجه 40 جنيها.

- رسوم نقل العداد ثلاثي الوجه 80 جنيها.

- إضافة رسوم الضرائب المقررة.

الأوراق المطلوبة لرفع العداد وإنهاء الاشتراك

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- بيانات الحساب الخاصة به.

الإجراءات المطلوبة لإنهاء الاشتراك

-يتقدم المنتفع باستمارة طلب الرفع.

- يقوم المنتفع بسداد الرسوم المقررة والمستحقات المالية الموجودة على العداد.

- يتجه فني الشركة للعقار المقصود لرفع العداد.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب العداد الكودي من خلال المنصه الإلكترونية

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

آلية التقديم للعداد الكودي من خلال المنصة

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- إرسال الطلب.

إلغاء نظام الممارسة واستبداله بالعداد الكودي

وكان مجلس الوزراء، وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017، بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.