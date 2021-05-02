«هدية الرئيس».. تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي لـ«شاب الدليفري»

سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي، هي هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن «مبادرة هدية الرئيس»، لـ إسلام عمر عامل الدليفري، الذي قابله الرئيس خلال جولته التفقدية لعدد من المشاريع، حيث لم يكتفِ الرئيس بالاطمئنان على عامل الدليفري وأسرته فقط ونصحهم باتباع إجراءات السلامة خوفا على صحتهم، بل امتد اهتمام الرئيس بهذه الأسرة إلى منحهم سيارة أجرة لتكون بمثابة نقطة تحول مهمة في حياة الأسرة.

حالة من السعادة انتابت إسلام عمر، وأصبحت «الفرحة فرحتين»، الأولى بلقاء الرئيس والثانية بهديته: «كنا رايحين مشوار وقابلنا الرئيس السيسي ومش مصدق إن الرئيس السيسي قابلني وسألني عما أتمناه».

هذا التاكسي الذي يُعتبر بمثابة نقلة في حياة «عامل الدليفري»، كان دافعا قويا وسببا كافيا لأن يتوجه بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي: «أشكر الرئيس السيسي وبقوله ألف ألف شكر، وربنا يكرمه»، وذلك في فيديو نشره موقع حزب مستقبل وطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقف ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان واطمأن على أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

جاء هذا اللقاء أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.