شروط التحويل لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي.. تبدأ الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية «المدن/ المراكز» التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل 5 مايو، وحتى يوم الإثنين الموافق 31 مايو 2021.

ويتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية: الإعلان الثامن «الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب – الزرقاء/ تحت الإنشاء»، الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005: 2009 - النقابات «محدودي الدخل»، للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر «سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها»، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

ويشترط لقبول التحويل الآتي:

- عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

خطوات التحويل

- الدخول على الموقع الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg)، والضغط على صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين.

- يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع.

- في حالة قبول الطلب - بعد دراسته من جانب الصندوق - يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل «35 جنيهًا» تحت مُسمى خدمة «طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية» بواسطة صاحب الطلب «اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا».

- يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

وفي حال عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حاليًا والوحدات الجاري تنفيذها بكل من «المدن/ المراكز» التي لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها، فإن ذلك سيُعد عدولًا عن الاستمرار في الحجز، ويعتبر الحجز لاغيًا، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.