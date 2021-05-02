بـ«عشاء فاخر وتورته».. فنادق البحر الأحمر تحتفل بعيد القيامة «صور»

وسط أجواء الفرحة وتبادل «التهاني والتبركات»، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، احتفلت فنادق مدينتى الغردقة ومرسى علم بعيد القيامة المجيد بمشاركة عدد من نزلاء ورواد الفنادق من المصريين والأجانب من الجنسيات المختلفة لدول «أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا وبولندا والتشكيك وصربيا وبلغاريا ورومانيا ومولدفا»، .

احتفال وعشاء خاص بالفنادق السياحية

أعدت الفنادق عشاء فاخر للنزلاء يحوي أنواع أطعمة تحتوي على اللحوم والطيور بأنواعها تحوى على كميات عالية من البروتين في أجواء احتفالية وديكور خاص بمناسبة عيد القيامة المجيد مع إعداد «تورته» تحمل تهنئة بالعيد، بينما حرص النزلاء المصريين والأجانب على التقاط الصور التذكارية بجانب التورتة ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الفنادق إقبال كبير للاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة الذين حرصوا على قضاء إجازة شم النسيم وعيد القيامة المجيد على شواطئ مدن البحر الأحمر ما أدى لارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة إلى 50%.

الأنبا إيلاريون يترأس قداس عيد القيامة المجيد

كان الأنبا إيلاريون اسقف البحر الأحمر ترأس قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة لأقباط الأرثوذكس، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، حيث حرصت الكاتدرائية على تعقيم وتطهير جميع أنحاء الكاتدرائية، مع منع دخول أى شخص دون ارتداء الكمامة مع توفير أجهزة قياس درجات الحرارة مع الإلتزام بالأعداد المقررة.

تشديدات أمنية حول محيط الكنائس

كما شهد محيط الكنائس، تشديدات أمنية من قوات أمن البحر الأحمر ، حيث تم فرض كردون أمنى بمحيط الكنائس مع الزام المواطنين بالتفتيش على بوابات إلكترونية بينما انتشرت الخدمات الأمنية والكمائن الثابتة والمتحركة فى الشوارع والميادين.

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