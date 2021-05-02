عامل الدليفري بعد استلام «تاكسي» هدية الرئيس: نعمة من ربنا في أيام مفترجة

أبدى إسلام عمر، عامل الدليفري، الذي قابله الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لعدد من المشاريع، منذ يومين، سعادته بحصوله على هدية من الرئيس عبارة عن «تاكسي أبيض» يعمل بالغاز الطبيعي.

وقال «إسلام»، إنه سعيد بهذه الهدية التي ستسهل عليه تحمل الظروف المعيشية، مضيفا في تصريح لـ «الوطن»، «أنا حتى هذه اللحظة مش مصدق كل اللي بيحصل معايا، من ساعة ما قابلت سيادة الرئيس».

وتابع: «لم أكن أملك إلا الموتوسيكل الذي أعمل عليه دليفري في احد المطاعم، والآن تغير الحال وأصبح لدي تاكسي أبيض».

إسلام: شكرا يا ريس

واستكمل إسلام عمر، عامل الدليفري، الذي قابله الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية لعدد من المشاريع: «شكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهدية الرئيس نعمة من ربنا عليا في أيام مفترجة»، موضحا أن تلك الهدية ستساعد في إعالة أسرته في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرر منح المواطن إسلام عمر، عامل دليفري، قابله الرئيس منذ يومين، هدية عبارة عن سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي لتساعده على ظروف الحياة.