«التعليم» تعلن عن فتح باب التقدم للعمل بمدارس النيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بمدارس النيل المصرية، للعام الدراسي 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الرابط التالي: http://nes.moe.edu.eg/staff.aspx

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن خطوات التقديم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم، وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم، وامتحان تحديد مستوي لغة إنجليزية.

«التعليم» تشدد على ضرورة الالتزام بشروط التقدم للعمل

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه، قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

جدير بالذكر أن فروع مدارس النيل المصرية هي «أكتوبر، الشيخ زايد، السادات، العبور، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، أسيوط الجديدة، قنا، طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أسوان الجديدة، الشروق».

«شوقي»: عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بنظام الـ أوبن بوك

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة كثفت من جهودها للاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الـ أوبن بوك، وإلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وأضاف الوزير في تصريحات له، أنه سيتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي من المنازل، مؤكدا أن الوزارة حرصت على انتهاء العام الدراسي الحالي بعد تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد.

ولفت «شوقي»، إلى أن الوزارة كثفت من جهودها لتطوير المقررات الدراسية، بالإضافة إلى تدريب مدراء المدارس على آليات التعلم والإدارة الجديدة بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات.