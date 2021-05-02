لميس الحديدي تعرض صورا للزحام بسوهاج: الناس ماشية في الشوارع عادي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على احتفالات شم النسيم، قائلة: «الحكومة أعلنت غلق المتنزهات والحدائق العام والشواطئ تحسباً للتكدس، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس مفيش حديقة الحيوان ولا القناطر الخيرية وحدائق الأورمان ولا غيرها في كل المحافظات، مفيش قبل الفطار ولا بعد الفطار كله مغلق».

وتابعت «الحديدي»، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» خلال شهر رمضان: «بنفكر بس المصريين مفيش متنزهات بعد بكره لحسن حد ينسى وياخد الفطار بتاعه وينزل يروح الحدائق، إحنا الآن بنشهد ارتفاعات في الإصابات كسرت حاجز الألف إصابة يومياً رسمياً، ولو اتكلمنا عن الإصابات الحقيقية هتبقى أكتر بكتير لأن الرسمية زي ماحنا عارفين بتمثل من توجهوا للمنشآت الصحية وقاموا بالفحص».

وعرضت الإعلامية عدة مشاهد من الأسواق والمقاهي بشتى المحافظات والتي شهدت تكدساً خاصة المحافظات الأعلى في الإصابات وفقاً لما أعلنته وزيرة الصحة، وعلقت قائلة: «ده مشهد من شوارع سوهاج اللي كانت بتصرخ وبتطالب بتطبيق الإغلاق عشان كورونا والناس ماشية في الشوارع عادي.. مش هنلوم الناس بس لكنها مسؤولية مشتركة بين الدولة والناس، واضح أن فكرة مراقبة المقاهي فشلت لأنه مش هينفع أراقب كل قهوة في مصر».

واستكملت: «هيحصل إيه لو قفلنا القهاوي آخر عشرة أيام من رمضان والعيد.. إيه اللي هيحصل؟! عشان الناس ترجع تحس بالأزمة فيخافوا ويقلقوا ويخافوا كمان على أكل عيشهم لأن الناس خلاص بقت شايفة أن الأمور بقت سداح مداح».

وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، إقدام بعض نواب البرلمان على عقد مأدبات إفطار جماعية في ظل جائحة كورونا قائلة: «بعض النواب مكملين في قصة الإفطار الجماعي وبيعملوا مأدبات وصورهم مالية السوشيال ميديا».