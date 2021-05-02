اللقاء الأول بين أحلام الجريتلي ونور الشريف في مسلسل نسل الأغراب

عرضت مساء أمس، الحلقة الجديدة من مسلسل نسل الأغراب لأحمد السقا وأمير كرارة، على شاشة قناة «أون إي».

وخلال أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19، كان هناك العديد من الأحداث واللقطات المميزة بين أبطال العمل.

ولكن كانت المفاجأة خلال أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19، إطلاق «عساف» الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، للست «شامية» التي تجسد دورها الفنانة أحلام الجريتلي، والدة غفران الغريب الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة.

وبالفعل ذهبت الست شامية إلى منزل ابنها غفران الغريب، وبدأت تتجول وتشاهد فخامة القصر وخلال تجولها شاهدت صورة الفنان الكبير نور الشريف والذي يظهر ضمن الأحداث بدور زوجها المتوفي، ووالد غفران الغريب، ويكون هذا هو المشهد الأول فى المسلسل الذي يجمع بينهما.

وبعد تجول الست شامية فى القصر تحدثت مع الخادمة الخاصة بالقصر وحكت لها عن كثير من الأمور من بينها أن «جليلة» التى تجسد دورها مى عمر، قد اختارت العيش مع «عساف» ولذلك طلقها «غفران الغريب»، وقد اختارت هذا الأمر من أجل أبنائها وخوفا عليهم ولكنها مازالت تحب «غفران».

يذكر أن عساف الغريب كان قد أعاد الست شامية والدة غفران الغريب، بعدما نفذ الأخير وعده وطلق جليلة التي تجسد دورها مي عمر، ليتزوجها عساف بعدما اختارته بالفعل.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ونجلاء بدر ومي عمر وادوارد وفردوس عبدالحميد ومحمد جمعه ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميا عبر شاشة قناة «أون إي» في تمام الساعة 8 مساء.