نشأت الديهي: رسالة البابا تواضروس لإثيوبيا «درس قاس وصفعة»

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، أقباط مصر بجميع طوائفهم بعيد القيامة المجيد، معقبًا: «كل سنة وأنتو طيبين وأولادكم بخير».

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TeN، أمس السبت، «إننا جميعًا نحتفل بأي مناسبة لأي مصري بغض النظر عن ديانته، ونريد أن يكون الناس جميعًا في سعادة».

وتابع، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسيةـ قال خلال عظته بقداس عيد القيامة المجيد المنعقد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إننا نصلى من أجل مياه النيل لحل أزمة سد إثيوبيا، ودعا الشعب الإثيوبي والحكومة والقيادة الإثيوبية للعودة إلى الصواب وإعمال العقل، وأرسل لإثيوبيا رسالة من الكاتدرائية المصرية بالعباسية، دعا فيها إثيوبيا حكومة وشعبًا إلى المشاركة والتعاون والتنمية.

وتمنى الإعلامي نجاح الجهود الطيبة والدبلوماسية للحل حتى لا نلجأ لأي جهود أخرى، مؤكدًا أن الماء عطية إلهية يعطيها الله للشعوب منذ آلاف السنين، داعيًا الجميع للبعد عن التعنت واللجوء للحل التوافقي الذي يضمن التنمية لكل الشعوب، ونحن نتمنى أن نعيش في حالة من السلام.

وشدد الإعلامي، على أن أزمة السد والخوف على مستقبل أمننا المائي تشغل المصريين حتى في يوم أعيادهم.