تواضروس: نصلي لأجل حل أزمة السد الإثيوبي بعيدا عن أي قلق أو صراع

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أزمة السد الأثيوبي خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد، ورفع صلاة خاصة من أجل حل أزمة السد، قائلا «نرفع صلاة خاصة من أجل مشكلة السد، هذه المشكلة التي نصلي من أجلها كثيرًا أن يمد الله ويعمل فيها حلولًا ترضي الجميع».

ودعا تواضروس، إثيوبيا للمشاركة والتعاون والتنمية بدلًا من أي قلق أو صراع أو متاعب، لكي نعمل جميعًا ونحن أشقاء نهر النيل الخالد، ونعمل جميعًا من أجل هذه الشعوب جميعها التي عاشت على أرض أفريقيا لمئات وآلاف السنين، «إثيوبيا ننظر لها كدولة شقيقة، فنحن في قارة واحدة وهي قارة أفريقيا».

وتابع: «نصلي أن ينجح الله كل الجهود الطيبة الدبلوماسية والسياسية حتى لا نلجأ إلى أي جهود أخرى، ونصلي من أجل المسئولين في هذا الأمر، الماء هو عطية إلهية ونهر النيل الذي نعيش على ضفافه وتعيش قبلنا 9 دول على ضفاف نهر النيل منذ فجر التاريخ، ونحن ندعو الجميع بعيدًا عن التعنت وعن أي عناد، ندعو إلى السلام وإلى الحل التوافقي الذي يضمن التنمية».