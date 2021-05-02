«جدعنة المصريين» شاب ينجح في إطفاء أنبوبة مشتعلة.. فيديو

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب وهو ينقذ أحد المنازل من حريق بعدما تعرضت أنبوبة بوتجاز بالمنزل للاشتعال.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الشباب يهرولون نحو أحد المنازل ويدخلون إليه ثم يظهر شاب آخر يركب دراجة نارية ويدخل بسرعة ويخرج حاملا أنبوبة بوتاجاز مشتعلة ويحاول إغلاقها بواسطة قطعة قماش وينجح بالفعل في إغلاقها وإطفاء النار.

ونال الفيديو إعجاب الكثيرين رغم انتقادهم طريقة إمساك بعض الأشخاص لطفايات الحريق وعدم استخدامها بالطريقة الصحيحة، وكذلك لفساد بعض الطفايات الأخرى.

ولم يتبين حتى الآن مكان حدوث الواقعة بينما ظهر في الفيديو أن توقيت حدوثها طبقًا لتاريخ كاميرات المراقبة في 25 مارس الماضي.