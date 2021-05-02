الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس: القاهرة تسجل 37

طالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وذلك تزامنًا مع الارتفاع فى درجات الحرارة الذى يؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية بداية من اليوم الأحد، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية على المواطنين عدم التعرض للشمس لفترات طويلة، خاصة وأن الأجواء شديدة الحرارة مع الحرص على ارتداء غطاء الرأس والإكثار من شرب السوائل، ومتابعة النشرة الجوية بشكل مستمر.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كل الأنحاء.

كيفية تجنب موجة الحر الشديد هذا الأسبوع

يجب ارتداء ملابس قطنية بيضاء أو فاتحة اللون، تجنب الوقوف أو السير تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة دون غطاء على الرأس أو شمسية يد، الحرص على الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، مع مراعاة عدم استعمال الماء الساخن وتهوية القدمين دائما وتجفيف بين الأصابع، منعا للإصابة بفطريات القدم، تناول الخيار والبطيخ والكنتالوب بديلا للحلويات، الاستحمام صباحا ومساء مع استعمال صابون الجلسرين ودون ليفة، وفقا للدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، استشاري الأمراض الجلدية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 37 20

الإسكندرية 32 20

وادي النطرون 34 19

طنطا 36 20

شبين الكوم 37 20

دمنهور 35 20

بلطيم 29 19

مطروح 31 19

السلوم 36 18

سيوة 40 23

بورسعيد 28 20

دمياط 27 19

الزقازيق 37 20

المنصورة 36 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 31 19

رفح 30 18

رأس سدر 37 21

نخل 35 16

نويبع 36 26

طابا 34 23

كاترين 31 17

الطور 36 21

شرم الشيخ 38 25

الغردقة 37 24

مرسى علم 34 23

الفيوم 38 21

بني سويف 38 21

المنيا 38 22

أسيوط 38 22

سوهاج 39 23

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 36 25

أبورماد 36 26

حلايب 34 25

رأس حدربة 35 24