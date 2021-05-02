الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الفترة القادمة: «شيلوا الهدوم الشتوي»

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر ستشهد في الأيام القادمة درجات حرارة مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى 43 درجة مئوية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لافتا إلى أن هناك موجة شديدة الحرارة ستمر بها البلاد خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بالأخص.

ارتفاعات ملحوظة بدرجات الحرارة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة MBC، أن هذه الموجة تعتبر شديدة الحرارة، وتضرب البلاد خلال النصف الثاني من فصل الربيع، موضحًا أن هذا التوقيت نشهد فيه دائما ارتفاعات ملحوظة بدرجات الحرارة، لدرجة أن يتم خلاله تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار العام.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن نصف الثاني من الربيع تكون درجات الحرارة به أعلى حتى من معدلاتها خلال فضل الصيف، لافتًا إلى أن تلك الفترة تبدأ مطلع مايو وتنتهي منتصف يونيو، مشيرًا إلى أن تلك الفترة تمثل النصف الثاني من فصل الربيع.

ونصح المواطنين بالبدء في عمليات تخزين الملابس الشتوية: «تقدروا تشيلوا الشتوي دلوقتي»، كاشفًا أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع ملخحوظ بدرجات الحرارة، وحتى خلال فترات الليل لن تقل درجات الحرارة عن 20 درجة مئوية، متابعا: «ودي درجة حرارة مينفعشي معاها لبس شتوي أو قريب من الملابس الشتوية».

تحذير من الإصابة بنزلات برد في ظل كورونا

وحذّر الأطفال وكبار السن من الاعتماد على الملابس الصيفية فقط، خلال الأيام التي تنشظ بها الرياح ليلا، منبها أنه في تلك الأيام ينصح بعدم التعرض إلى المراوح والتكييفات بشكل مبالغ به، حتى لا تتم إصابتهم بنزلات البرد وتظهر عليهم أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا المستجد.