طارق الشناوي يُشيد بأداء سهر الصايغ في «الطاووس»: ممثلة هائلة

قال الناقد طارق الشناوي، إن فكرة مسلسل الطاووس بشكل عام جيدة، هذا إلى جانب أن فكرة التماثل مع الواقع الذي نعيشه مسألة عادية، خاصة أن رواية اللص والكلاب للكاتب الكبير نجيب محفوظ كانت مأخوذة من الواقع وغيرها العديد من القصص، متابعًا: «مثل هذه الأمور لا تحسب ضد العمل الفني مطلقًا».

وأوضح طارق الشناوي، في بيانٍ صحفي، أنّ من أهم مميزات مسلسل الطاووس أنه يحتوى على أكثر من خط درامي، ما بين الطبقة العليا والارستقراطية والطبقة الفقيرة المطحونة، كذلك المسلم والمسيحي، وهذه الخطوط الدرامية، تم تحقيق الاندماج الكامل بينها بشكل مميز.

وأكد «الشناوي»، أن المسلسل قدم لنا بانوراما رائعة للحياة بشكل عام خلال ماراثون رمضان الحالي، مشيداً بكلا من الفنانة سهر الصايغ، والذي وصفها بأنها ممثلة هائلة ورائعة، وكذلك المخرج رؤوف عبدالعزيز، الذي كان موفقا بشكل كبير في الجمع بين التصوير والإخراج في العمل، فهو مخرج له رؤية فنية درامية متميزة، مشيرًا إلى أنه استطاع أن يخلق شخصيات المسلسل من دم ولحم، كما أنه يعرف جيدًا كيف يوظف الممثلين بشكل جيد.

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 20

وكانت النيابة في مسلسل الطاووس الحلقة 20، قد قررت حفظ قضية الاغتصاب لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعد إدلاء سهر الصايغ التي تجسد شخصية «أمنية» الشابة التي تعرضت للاغتصاب في أحد فنادق الساحل الشمالي، والتي أخلت بالاتفاق مع «حماد» الذي كان يساومها على تبرأته مقابل أن يعترف على الشباب بقيامهم باغتصابها وقتل اليوتيوبر.

تم إخلاء سبيل زين وطارق المنزلاوي، وسط فرحة ظهرت عليهم وعلى المحام ضياء شاهين، والد زين، والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.

أبطال مسلسل الطاووس

مسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.