طبيب يحذر: تناول الفيتامينات لتقوية المناعة يسبب أمراضا ومشاكل صحية

حذر الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة من سلوكيات بعض المواطنين تجاه الفيتامينات، حيث يحصلون على أدوية وفيتامينات بغرض رفع المناعة.

وقال «عنان» خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، «ده موضوع خطير جدا وفيه مرض اسمه زيادة نسبة الفيتامينات في الجسم»، مشددًا على أنه لا يجب أن يحصل إنسان على فيتامين إلا اذا كان يعاني من نقص هذا الفيتامين «أنا مينفعش أخد فيتامين إلا إذا كان جسمي بيعاني من نقص الفيتامين ده ومحتاجه».

وأكد «عنان» أن الفيتامين مثل الدواء ويحتاج إلى عدد من التحاليل المتخصصة ووصفة طبيب «الفيتامين زي الدواء ومحتاج طبيب يكتبه بناء على تحاليل لأني لو محتاج معدن معين أو فيتامين معين، بعوضه، وغير كده أنا بدي الجسم زيادة في الفيتامينات».

وشدد على أن هذا التصرف يتسبب في نقص المناعة «الموضوع ده مش بيقوي المناعة لكن بيضعفها وفي أمراض كتير بتحصل بسبب زيادة الفتامينات» مؤكدًا على خطورة زيادة المناعة «المناعة زيادتها مش كويسة، وأحنا بنحتاج أن المناعة تكون متزنة لأن المناعة زيادة عن اللزوم مرض».

ووجه «عنان» نصائح للحفاظ على المناعة منها النوم بانتظام وفي وقت مناسب ولمدة من 6 لـ8 ساعات بالإضافة للأكل الصحي والبعد عن الأطعمة المسبكة وعدم التوجه للنوم بعد تناول الطعام والبعد عن التوتر والقلق، مشددًا على أن من يفعل ذلك لن يحتاج إلى الحصول على فيتامينات.