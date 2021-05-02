عاجل.. إطلاق نار بملهى ليلي في أمريكا يسفر عن عدد من الإصابات

أصيب اليوم الأحد، عدد من الأشخاص بطلقات نارية عقب حادث إطلاق نار وقع بملهى ليلي بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقالت ميليندا دانفورث، المتحدث باسم شركة «Oneida Nation» المسئولة عن إدارة الملهى الليلي، إن ما يصل إلى سبعة أو ثمانية أشخاص أصيبوا، بحسب قناة «NBCN» الأمريكية.

وأضافت «ميليندا» بإن إطلاق النار وقع في غرفة الطعام بفندق «راديسون إنط» وهو المتصل بكازينو أونيدا في أشوابينون بولاية ويسكونسن.

من جانبه، أكد المدعي العام للولاية جوش كاول، إنه جرى السيطرة على الحادث ولم يعد هناك تهديد، وأشارت دانفورث إن أحد المشتبه بهم كان محتجزًا في السابق وبأن الشرطة ما زالت تعمل على تأمين المكان.