خبير تسويق يكشف مفاجأة: تريندات الفنانين مدفوعة وسعرها يصل 25 ألفا

فجر عبدالعزيز حمدي، خبير التسويق الإلكتروني، مفاجأة بخصوص الوسوم الأكثر انتشارًا على شبكات التواصل الاجتماعي ويوتيوب، أو ما يٌطلق عليه «التريند» مشيرًا إلى أن «التريند» أصبح مصنوعا ومدفوعا الآن، لافتًا لوجود حالة من الهوس لدى الفنانين بصناعة «التريند».

وقال «حمدي»، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن الجميع أصبح يقيم نجاح الأعمال الفنية بـ «التريند»، موضحا «هم كلهم بيضحكوا على بعض وكله بيشتري التريند».

وأضاف خبير التسويق الإلكتروني: «كله بيشتري المشاهدات على اليوتيوب وكله بيدفع فلوس عشان يطلع تريند على تويتر»، موضحًا أن الأمر أصبح «باكدج تسويقي».

وأشار أن المطرب أو الممثل أصبح يذهب لشركة تسويق إلكتروني ويوقع عقدا معهم على تسويق أعماله إلكترونيًا، لافتًا أن الاتفاق يشمل صناعة التريندات «ده متفق عليه أصلا».

وأوضح «حمدي» أن التريند يستمر لأيام ثم ينزل بشكل تدريجي، لافتًا أن تسعيرة شراء التريند تبدأ من 10 آلاف جنيه وصولًا لـ25 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك بعض الممثلين ينفقون الآلاف يوميًا من أجل أن تصبح أعمالهم «تريند» بشكل يومي.

وأكد «حمدي»، أن هناك بعض الفنانين لديهم كتائب إلكترونية تعمل لحسابهم لصناعة التريندات «الوسط الفني كله وفيه ناس النهاردة بقا عندها كتائب إلكترونية شغالة في ده».