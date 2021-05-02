«نقل النواب»: السيسي أول رئيس في مصر يفتح ملف السكة الحديد

أكّد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل المواصلات بمجلس النواب، أنَّ الواقع والتاريخ أكّدا للرأي العام المصري أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول قائد في مصر يفتح ملف السكك الحديدية ويصدر تكليفاته الواضحة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير جميع الاعتمادات المالية لإحداث تطوير وتحديث داخل مرفق السكك الحديدية.

وأشار رئيس لجنة النقل المواصلات بمجلس النواب، في بيان صادر عنه، منذ قليل، إلى أنَّ لجنة النقل والمواصلات تتابع عن كثب الجهود الكبيرة والجبارة التي يبذلها الفريق كامل الوزير وزير النقل لتنفيذ التكليفات الرئاسية داخل مرفق السكك الحديدية

وقال إنَّ الرسائل الواضحة والحاسمة من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير للعاملين بمرفق السكك الحديدية خلال تفقده لأعمال تطوير محطة وبرج إشارات وورشة طنطا بالغربية تتمشى وتتفق مع بيانه المهم الذي ألقاه يوم الإثنين الماضي أمام مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ورؤية جميع أعضاء البرلمان في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين خلال هذه الجلسة التاريخية للحد من حوادث القطارات.

وأعلن «عابد»، اتفاقه التام مع تأكّيد الفريق كامل الوزير بان الدولة وفرت كافة الإمكانات، لتنفيذ مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية، والاعتماد في تنفيذ هذا المخطط على أبناء السكة الحديد .

وتابع: «كل فرد في السكة الحديد عليه القيام بواجباته على أكمل وجه»، مشيدًا برسالة وزير النقل للعاملين بقوله: «لن أسمح بأي تقصير أو تهاون في حق الراكب وعلى الجميع أن يتسابق لخدمته»، فضلا عن تأكّيده بتكثيف الأعمال الخاصة بمشروعات تحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية والحفاظ على أراضي السكك الحديدية من التعديات وعدم السماح بالتعدي على متر واحد من أراضي الدولة والتدريب والتأهيل المستمر لكل العاملين بالسكة الحديد وتدريبهم بشكل دوري ومستمر على نظم التكنولوجيا الحديثة.