آخر تطورات حالة جميلة بوحيرد.. ورسالة جديدة من المناضلة الجزائرية

وجهت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد المتواجدة في المستشفى الجامعي مصطفى باشا، رسالة جديدة عبر تصريحات نقلها الناشط كريم رزقي، عضو لجنة الإغاثة التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، قالت فيها إنها تعتز بالحب الذي يكنه لها الجزائريون، والذي انعكس في مشاعر القلق على صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، ودخولها المستشفى، وقالت إنها تتلقى الرعاية الكافية من الأطقم الطبية التي تتابع حالتها لحظة بلحظة، وفقما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية.

جميلة بوحيرد: أعتبر كل الجزائريين أبنائي

وقالت جميلة بوحيرد، التي تكافح فيروس كورونا، إنها أحبت نساء الجزائر ورجالها وشيوخها وأطفالها منذ زمن وأنها اختارت أن تكون منذ أول يوم في خندق الشعب تعيش أفراحه وأحزانه، وأنها تعتبر كل الجزائريين أبناءها وأحباءها وهي تشعر بقربها الدائم منهم.

وقالت جميلة بوحيرد إنها توجه تحية خاصة لكل المقاومين في العالم، خاصة في فلسطين ولبنان، كما وجهت تحية إكبار إلى المؤتمر القومي، وفقما نقلت الصحيفة الجزائرية.

وزارة الصحة الجزائرية توضح تطورات إصابة جميلة بوحيرد

ودخلت جميلة بوحيرد المستشفى، قبل أيام، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليها، وتلقت عناية خاصة في مستشفى مصطفى باشا، ومن المرجح أن تغادر المستشفى اليوم أو غدا، وفق بيان لوزارة الصحة الجزائرية.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية إنه تم التكفل بالمجاهدة جميلة بوحيرد بمجرد بداية ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، حيث تنقلت فرقة طبية إلى منزلها لمعاينتها، وبعد تسجيل ارتفاع في درجة حرارتها تم إخضاعها للفحص الذي ظهرت نتائجه إيجابية، ليتقرر نقلها إلى المستشفى.

يذكر أن وزير الصحة، عبدالرحمن بن بوزيد، ووزير العمل، الهاشمي جعبوب، زارا المناضلة يوم السبت للاطمئنان على حالتها الصحية.