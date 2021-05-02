«المهندسين» تعلن منحة الشباب الرقمية بالتعاون مع «القومي للاتصالات»

أعلنت نقابة المهندسين منحة مجانية ضمن مبادرة شباب مصر الرقمية بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، وأوضحت النقابة أهمية الكود المصري للألياف الضوئية «Optical Fiber»، وحيث تعتبر مصر الرقمية أحد أهم محاور التنمية في مصر، فإن هذا يعني ضرورة تغيير البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

الاتصالات الضوئية

وواصلت النقابة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، قائلة: «بمعنى أن مجال الاتصالات الضوئية سوف يصبح من أهم المحاور اللي هتخلي مصر تتغير وبالفعل هذا يتم الأن سواء بإحلال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية لتحديث البنية التحتية القديمة أو توصيلها من البداية في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة.. إلخ».

وأشارت نقابة المهندسين إلى أن هذا مجال جديد ويحتاج كوادر ومهندسين بخبرة ومهارات عالمية وبناء عليه فإن المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية يقدمان «منحة شباب مصر الرقمية»، ولفتت النقابة إلى أن المنحة سوف تساعد على أن تكون أحد محاور النجاح من خلال تقديم برنامج تدريبي عن شبكات الفايبر واستخداماتها لتحقيق مصر الرقمية.

وأشارت النقابة إلى أن البرنامج يتكون من ثلاثة محاور هي:

Optical Distribution Network

Optical Network planning and installation

Microwave and optical transmission system

وأوضحت أن المحاور الثلاث سوف تعرف المشارك في المنحة على أساسيات شبكات الفايبر والتصميم وكذلك التنفيذ وعمل اختبارات الاستلام «كما أن البرنامج سوف يؤهلك لعمل configuration للـ OLT والـONU لأجهزة Huawei وبالإضافة إلى أنه سوف يمكنك من ربط العملاء بالسنترالات وتقدم لهم خدمات التليفون والإنترنت والتلفزيون عن طريق كابلات الفيبر»، بحسب النقابة.

وأشارت النقابة إلى أن منحة شباب مصر الرقمية فيها تفاعلي أون لاين live sessions مع إمكانية الحضور في أقرب فرع في أحد مقرات المعهد بالمحافظات التالية «القاهرة - الجيزة – الدقهلية - المنوفية – المنيا - قنا - سوهاج»، ومن المقرر أن تبدأ في 4 يوليو المقبل وأن آخر موعد للتقديم 29 مايو الجاري.