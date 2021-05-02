المباحث تكثف جهودها لكشف لغز غريق ترعة الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية بدفن جثمان طفل في العاشرة من العمر عثر عليه غريق بمدخل مدينة الإسماعيلية، بعد تسليمه لذويه، فيما تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب تطفو في ترعة الإسماعيلية.

وكان قد تعرض الطفل لحادث غرق، وكشف مقربون من أسرته عن حبه للبحر عبر صفحات مختلفة على موقع فيسبوك إلا أنه توفي غرقاً بعد ساعات من اختفائه.

وفي حادث آخر تكثف وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية من جهودها، حالياً لكشف لغز العثور على جثمان شاب يرجح أنه في الثلاثينيات من العمر غريقاً بترعة الإسماعيلية.

وقال شهود العيان، إنهم شاهدو الجثمان يطفو على المياه قرب منطقة "عزبة صبري" التابعة للمركز فأبلغوا الشرطة على الفور.

وانتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، فيما نجح رجال الإنقاذ النهري من استخراج الجثمان، وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم العثور على أي متعلقات شخصية له.

وبحسب المعاينة الأولية للجثمان كشفت مصادر عدم وجود أي طعنات في الجسم أو آثار ضرب واعتداء، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه ومعرفة سبب الوفاة.

وكانت قد نجحت مباحث مركز الإسماعيلية الأسبوع الماضي من فك لغز العثور على جثمان "عطار" مقتول، بمنطقة عزبة المنشار بكيلو 11 على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

وتوصلت جهود ضباط البحث الجنائي إلى هوية القاتل والذي كشفت التحقيقات أنه ابن عم زوجة المجني عليه، وأنه تربطهما علاقة عمل وتعاملات مادية.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن أن المتهم ارتكب واقعة القتل باستدراجه للمجني عليه من محافظة القليوبية، وقتله ودفنه في مزرعة بمنطقة كيلو 11 بسبب خلاف على بيع قطعة آثار.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بتسليم الجثمان لذويه بعد انتهاء الطبيب الشرعي من فحصه لمعرفة سبب الوفاة.