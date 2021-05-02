الاستعداد للعشر الأواخر من رمضان 2021: قيام وتهجد وقراءة القرآن

يبحث كثير من المسلمين عن الاستعداد للعشر الأواخر من رمضان 2021 وما يشرع فيها، وفي هذا الإطار قالت دار الإفتاء المصرية، إن النبي صلّ الله عليه وآله وسلم، أرشدنا إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، مشيرة إلى أن من أعظم هذه المواسم؛ العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، وهي ليلة القدر خير من ألف شهر.

الاستعداد للعشر الأواخر من رمضان 2021

وبخصوص الاستعداد للعشر الأواخر من رمضان 2021، فإن هناك الكثير من الأعمال الصالحة كصلاة القيام أو التراويح والتهجد والإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء، كما حثت دار الإفتاء، في فيديو «موشن جرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بمشاغل الدنيا، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها في الدنيا والآخرة، فعن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّ الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».

ويتواصل الحديث عن الاستعداد للعشر الأواخر من رمضان 2021 حيث أوضحت الدار، أن النبي أرشدنا إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، وأن من أعظم هذه المواسم العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، هي ليلة القدر خير من ألف شهر.

وبخصوص الاستعداد للعشر الأواخر من رمضان 2021، قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنَّ هناك فضل كبير يخص العشر الأواخر من رمضان، فبها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، كذلك تتنزل في العشر الأواخر من شهر رمضان الرحمات وتتضاعف الحسنات وتتعدد المناسبات فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (صل الله عليه وسلم) قال «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

أعمال العشر الأواخر من رمضان

وعن أهم الأعمال التي يجب القيام بها في العشر الأواخر من رمضان، قال «هندي»: يجب إحياء الليل، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحياء الليل وأيقظ أهله وشد مئزر ومعنى إحياء الليل: أي استغرقه بالسهر في الصلاة والذكر وغيرهما.

وقيام الليل في هذا الشهر الكريم وهذه الليالي الفاضلة لا شك أنه عمل عظيم جدير بالحرص والاعتناء حتى نتعرض لرحمات الله جل شأنه، كذلك الاعتكاف بالمنزل، وقراءة القرآن والتي تعد أهم الأعمال في العشر الأواخر من رمضان على وجه الخصوص، كذلك يستحب الزكاة.