أدعية صلاة التهجد: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي

يبحث العديد من المسلمين عن عدد من الأدعية لتردديها في صلاة التهجد، وهي إحدى السنن عن الرسول صلي الله عليه وسلم، والتي تبدأ من بعد صلاة العشاء إلي آخر الليل، ولكن من الأفضل أن تكون في آخر الليل.

وعن الأدعية الخاصة بخصوص صلاة التهجد، فإنه يوجد عدد كبير منها يجب علي المسلم تردديها أثناء صلاة التهجد، ومنها «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شَمْلِي، وتَلُمُّ بها شَعَثي، وتَرُدُّ بها أُلْفَتِي وتُصلِحُ بها دِيني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتُزَكِّي بها عملي، وتُبَيِّضُ بها وجهي، وتلهمني بها رُشْدي، وتعصمني بها من كل سوء».

أدعية صلاة التهجد

كما يفضل أن يردد المسلم في أدعية صلاة التهجد، «اللهم لك سجدت، وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره».

كما تستعرض «الوطن» عددًًا من الأدعية الخاصة بأداء صلاة التهجد، ومنها:

- اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء.

- اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي، وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك. فأسالك يا قاضي الأمور، وشافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضَعُفَ عنهُ رأْيِي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيَّتي وأمنيتي من خيرٍ وعدتهُ أحداً من عبادِك، أو خيرٍ أنت معطيهِ أحداً من خلقِك، فإني راغبُ إليك فيه وأسألكهُ يا رب العالمين.

- اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالّين ولا مضلّين، حرباً لأعدائك، وسِلْماً لأوليائك، نحبُّ بحبِّك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفَك من خلقِك.

- اللهم هذا الدعاءُ ومنكَ الإجابة، وهذا الجهدُ وعليك التُّكلان، وإنَّا للَّه وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلاّ باللَّه العلي العظيم، ذي الحبل الشديد، والأمر الرشيد، أسألك الأمنَ يومَ الوعيد، والجنّةَ يومَ الخلود، مع المقرَّبين الشهود، الرُّكَّع السجود، والمُوْفِينَ لك بالعُهود، إنكَ رحيمٌ ودود، وأنت تفعلُ ما تريد.