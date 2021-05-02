بلاغ ضد حمو بيكا بعد ظهوره يدخن الشيشة بأحد الكافيهات

تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا وفرقته، بعد ظهورهم صباح اليوم وهم بأحد الكافيهات يدخنون الشيشة بمكان مزدحم، غير مكترثين بتعليمات الدولة التي تلزم الجميع بالإجراءات الاحترازية، وهو ما يعد استهانه بتلك التعليمات، وكذلك الترويج لعدم الانصياع لتلك القرارات الحكومية.

وجاء في نص البلاغ، أن الدولة تبذل جهودا جبارة في محاولة مكافحة فيروس كورونا اللعين، وخاصة مع توحش الفيرس وارتفاع الإصابات بمصر ودول العالم، يأتي «بيكا» وفرقته يهدمون تلك المجهودات الجبارة في مكافحة الوباء العالمي مخالفين تعليمات رئيس الوزراء بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة وعدم الاستهانة بتلك التعليمات، بل على النقيض، عمل حمو بيكا وفرقته للترويج للمخالفة الإجراءات الاحترازية.

وأكد محفوظ في بلاغه، أن ما فعله بيكا وفرقته يعد جريمة في حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية، ويستحق بيكا وكل من ظهر بالفيديو العقوبات المترتبة على مخالفة تعليمات الدولة بشأن الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الترويج لعدم الانصياع لتك التعليمات.

واستطرد محفوظ ببلاغه، أن بيكا وفرقته يستحقون العقوبات المقررة بموجب المادة 177 عقوبات، وهي التحريض على عدم الانقياد للقوانين وأوامر الحكومة وبنشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام والعقوبة تكون الحبس والغرامة وكل من ظهروا في الفيديو هم فاعليين أصليين في الجريمة بالعقوبة ذاتها، وتلك الأفعال تندرج أيضا تحت تأثيم مواد الاتهام 102و102 مكرر، بمعاقبة كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

وأكمل محفوظ، أنه بالإضافة إلى ما سبق لا بد من تطبيق العقوبات الإدارية بغلق المكان الذي صور فيه هذا الفيديو الذي أثار استهجان وغضب الشعب المصري.

وطالب محفوظ في نهاية بلاغه المقدم الذي حمل رقم 67854 والذي طالب فيه بتطبيق مواد الاتهام سالفة البيان واتخاذ اللازم قانونا، وتضمن البلاغ مقطع الفيديو سند البلاغ وطالب بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على تلك الفئة الضالة التي قد تصيب المجتمع كله بأضرار لا يعلمها إلا المولى سبحانه.