«منها BMW ومرسيدس».. مزاد علني لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة في 5 مايو

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن عقد مزاد علني لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة وبضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية وجمرك سفاجا، إذ تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا يوم 5 مايو الحالى.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتُطلب البطاقة الضريبية، ويدفع الخاضعون لها 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

تفاصيل المزاد

أولًا: سيارات جمرك مطار القاهرة

أنواع السيارات: ملاكي وموتوسيكل وبيك أب وميكروباص وميني باص وفسبا ورأس جرار.

ماركات السيارات: «رانج روفر - فولفو - هونداي - مرسيدس - همر - تويوتا - BMW - سانج يونج - فورد - نيسان - ستروين - سوزوكي - JIANTING - ميتسوبيشي - فولكس - دايو - دودج - كيا - بجاج - بورش - GMC - ميركوري - انفنتي - كاديلاك - ماز».

ثانيًا: بضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية وجمرك سفاجا

«ملابس متنوعة - اكسسوار حريمي ورجالي - لعب أطفال - أحذية - أدوات كتابية - مستلزمات اتصالات - تليفونات محمول ولوازمها - ريسيفرات - كمبيوترات ولاب توب ولوازمهم - شيشة إلكترونية ولوازمها - دخان وتبغ - سجائر - بطاريات - قطع غيار سيارات - معدة حفر - سيراميك - ورق مقوى - أدوات كهرباء - كاميرات - أجهزة منزلية - مفروشات - أجهزة ومستلزمات طبية - مستحضرات تجميل»، وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أنّه حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، وخصم التأمين من سعر السيارة حال رسو اللوط على المشترك.

وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حق للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتمّ سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.