«الاتصالات» تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من مراكز الإبداع بالمحافظات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الانتهاء من التشغيل المبدئي لخمسة مراكز بالجامعات في كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ مشيرًا إلى أنه يُجرى حاليًا العمل على إنشاء خمسة مراكز أخرى فى الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجارٍ تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز في محافظات إضافية.

تجهيز أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع بمصر

وقالت الوزارة، فى بيان، إنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعتي بنها والفيوم لإنشاء مراكز جديدة بها، كما تم التباحث من أجل انشاء مركز آخر بمحافظة كفر الشيخ، كما تتعاون هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز تحديث الصناعة، وشركة سيمنز مصر لإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر وذلك بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها بالمصانع الذكية

وتابع البيان، أن المركز يستهدف التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلًا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعى.

%10 من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر المنصة

ولتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين؛ تم إطلاق منصة «فرصتنا.. رقمية»، والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر المنصة، وفى هذا الصدد تم اسناد 16 مشروعا بقيمة اجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة ويجرى حاليا التحضير للدفعة الثانية من المشروعات.

كما تم إطلاق مبادرة «منصة إطلاق الشركات الناشئة» بالشراكة مع الجامعة الأمريكية كعضو فى برنامج كلية «Babson» العالمية، حيث تهدف المبادرة إلى الإسهام فى تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجى فى مصر من خلال بناء قدرات الشباب فى مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة.

وتخرج من الدورة الأولى للمبادرة 13 شركة ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومنصات التجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، وتطوير الألعاب الرقمية، وتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

برنامج تدريبي لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

كما أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، بالتعاون مع شركة «فيزا» العاملة في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا، برنامجًا تدريبيًا لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، لتعزيز قدراتهم وزيادة فرص تطبيق الحلول الابتكارية من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات والمزايا.

واستجابة لرغبات عدد كبير من طلاب الجامعات؛ تم الإعلان عن البدء فى دورة جديدة خلال الشهر الجارى ضمن برنامج بناء قدرات طلبة وخريجى الجامعات فى مجال الإبداع وريادة الأعمال «Innov Egypt» وهو برنامج تدريبى على مسارات ومهارات الابتكار وريادة الأعمال يستهدف طلاب الجامعات المُختصين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.