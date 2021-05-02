رئيس جهاز الشروق يتفقد سير العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

أجرى المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، جولة تفقدية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومراجعة عمليات التشغيل والصيانة بالمحطات، تزامناً مع دخول فصل الصيف، وأهمية ذلك المرفق الحيوي.

واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، جولته، بالمرور على محطة مياه الشرب الرئيسية المغذية للمدينة، للاطمئنان على انتظام عمل المحطة ومراجعة الضغوط بالشبكة ومصادر تغذية الكهرباء البديلة.

كما شملت جولة رئيس الجهاز، متابعة سير عمل محطات روافع الصرف الصحي البالغ عددها 4 محطات، حيث تمّ مراجعة استعدادها لمواجهة أي ظروف طارئة، تزامنًا مع التشغيل التجريبي لغرف المولدات الكهربائية، والتي تعد مصدرًا إضافيًا وبديلًا في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الجهاز، على ضرورة الاستعداد الجيد لتشغيل المنظومتين تحت أي ظروف طارئة، موجهاً بتشكيل فرقة صيانة إضافية مهمتها المرور الدوري على المولدات الكهربائية وإجراء الصيانة الدورية لها، وتأمين حصتها من الوقود اللازم للتشغيل.