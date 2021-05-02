حبس المتهم بذبح حماته في مستشفى الزقازيق الجامعي

قررت نيابة ثان الزقازيق بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عامل متهم بذبح حماته داخل مستشفى الزقازيق الجامعي 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعي يفيد بقيام شخص بطعن سيدة مسنة تبلغ من العمر نحو 60 عاما بسلاح أبيض، ما أدى لإصابتها بجرح طعني في الرقبة ووفاتها متأثرة بإصابتها وذلك أثناء تواجدها برفقة ابنتها المريضة والمحتجزة بالمستشفى منذ عدة أيام.

و انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وتبين من التحقيقات أن زوجة المتهم محتجزة في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأن والدتها وبعض أقاربها متواجدين معها في المستشفى لزيارتها، وأثناء ذلك حضر زوج المريضة ووقعت بينه وبين أقاربها مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته وأنه توجه إلى المستشفى لأخذ زوجته دون أن تكمل العلاج فيما رفضت والدتها.

وتبين قيام المتهم بالتعدي على والدة زوجته وطعنها بسلاح بيض في الرقبة ما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها ولاذ المتهم بالفرار.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة ثم صرحت بالدفن.

وجرى تشكيل فريق بحث وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، برئاسة الرائد أحمد جلال رئيس القسم من ضبط المتهم وإحالته الي النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.