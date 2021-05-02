«غرفة الجيزة» تحذر المطاعم والكافيهات من مخالفة إجراءات مجابهة كورونا

طالبت الغرفة التجارية بالجيزة جميع المطاعم والمقاهي والكافيهات، بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بنسبة الإشغالات المقررة من وزارة الصحة، منعاً لوقف النشاط والمسألة القانونية.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنَّ اتباع التعليمات الاسترشادية والوقائية من قبل أي منشأة هو أمر ضروري حفاظاً على رأسمال المنشأة واستثماراتها ومن قبل ذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين سواء العاملين بها أو المترددين عليها، مشيرًا إلى الالتزام بنسب الإشغال وتحقيق التباعد الاجتماعي يحافظ على سلامة المواطنين.

ضرورة التزام جميع المقاهي والكافيهات بتعليمات وزارة الصحة

وشدد «إمبابي»، على جميع المقاهي والكافيهات بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم تقديم الشيشة لعملائهم، وفقاً لبيان صادر اليوم الأحد، موضحًا أنَّ هناك حملات بشكل يومي على المقاهي للتأكد من عدم مخالفة المقهى أو الكافيه وتقديم الشيشة للزبائن، موضحاً أنَّ مخالفة قرار منع تقديم «الشيشة» تصل إلى حد غلق المنشأة وإيقاف النشاط بشكل نهائي وفقاً لآخر قرار لمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء أكّد ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.

وشدد مدبولي، على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، وغلقها فوراً.

أجراءات حكومية مشدد لمجابهة الموجة الثالثة من كورونا

وتبذل الحكومة جهود كبيرة فى للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بهدف توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد، وسعياً للتوسع في عمليات تطعيم المواطنين بهذه اللقاحات، بما يضمن سلامتهم ويسهم من حدة انتشار هذا الفيروس.

وأكّدت الحكومة، ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.