محافظ الشرقية: غلق جميع المتنزهات والحدائق في شم النسيم (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وهناك قرارات بغلق جميع المتنزهات والحدائق خلال يوم شم النسيم وتقليل التجمعات قدر الإمكان ومراقبة المقاهي والمطاعم وقاعات الأفراح وكل مكان من الممكن أن يتم به أي تجمعات، مشددا على توافر الأدوية وجاهزية المنظومة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وهناك متابعة لأعداد الحالات المصابة يوميا وتوفير الأسرة، ونسبة الإشغال وصلت لـ45%، وهو رقم مطمئن لعدد الأسرة داخل المستشفيات.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع الدولة لأنه يوجد حالة من عدم الاهتمام مثل الموجة الأولى من قبل المواطنين، مشيرا إلى أنه يوجد فرق مرور ومتابعة ميدانية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ويتم المرور بصفة دورية وبأوقات مختلفة على مدار اليوم على كل المحلات والأسواق لتوقيع بعض الغرامات في حالة عدم استخدام الكمامات، خصوصا وأن محافظة الشرقية تضم كافة الأنشطة الحيوية من مدن صناعية ومناطق زراعية، ولذلك يتم عمل اجتماع دوري كل 15 يوما لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال لجنة متواجد بها كافة القطاعات من صحة وتنمية صناعية وجهاز المدينة وجمعية المستثمرين والمرور على المصانع والميكروباصات التي توصل العمالة اليومية للسيطرة على التراخي الذي حدث في تطبيق الاجراءات من قبل المواطنين.

وكشف محافظ الشرقية عن أنه يتم توقيع الغرامات على أصحاب المحال ممن لا يطبقون الإجراءات أو يرتدي الكمامة، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية من أكبر المحافظات مساحة وكثافة سكانية، ويتم عمل لجان توعية وحملات توعية للمواطنين بخطورة الفيروس وضرورة الإجراءات الاحترازية.