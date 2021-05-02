«مصر للطيران» تسير 46 رحلة جوية على متنها 2427 راكبا

تسير شركة «مصر للطيران»، غدًا الاثنين، 46 رحله جوية، بمعدل 34 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، وبيروت، وبغداد، وجوبا، ولاجوس، وأكرا، ولندن، وباريس، وروما، وموسكو، ودبي، وأبوظبي، واسطنبول، وعمان، والدوحة، والبحرين، والخرطوم، ولارناكا، والشارقة، ونيروبي، ومسقط، وأديس أبابا، وإربيل.

وتشمل الرحلات 9 داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي. وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2427 راكبًا.