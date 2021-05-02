مع ارتفاع درجات الحرارة.. مطروح تواجه كورونا بتعقيم وتطهير الشوارع

تكثف مراكز ومدن مطروح الثمانية من جهودها لمواجهة فيروس كورونا مع ارتفاع الدرجات حرارة، من خلال الدفع بفرق نظافة للعمل في الأحياء والمناطق السكنية داخل كل مدينة، والدفع بفرق أخرى للعمل في الرش لتعقيم المصالح والمنشآت الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مراكز ومدن المحافظة في تكثيف أعمال النظافة والتطهير في جميع الأسواق والأماكن المزدحمة والطرق والسيارات المقبلة، بمدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم وسيوة في جميع نطاق المحافظة من الإسكندرية وحتي الحدود الليبية بمنفذ السلوم البري، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة كورونا.

تعقيم منازل المصابين بفيروس كورونا

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، إن فرق مجلس المدينة تواجه كورونا بقطاع النظافة مع ارتفاع درجات الحرارة وتنتشر في جميع أحياء المدينة، حي الشروق وحي الزهور، وحي شرق وحي غرب، وكورنيش مرسي مطروح، بالإضافة إلى رش وتطهير المنشآت العامة مستخدمين مواد مكافحة العدوى، والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات المقبلة عبر مداخل المدينة، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا، ورش شوارع المدينة بسيارة الضباب.

رش المنشآت ونظافة الأحياء بالمدن لمواجهة كورونا

وتجري فرق الطوارئ في مراكز ومدن مطروح إجراءات مكافحة كورونا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة بأعمال رش وتعقيم مباني مجالس المدينة ومحطات السكك الحديدية، ومباني التأمين الصحي.

وأكد وجيه عمارة رئيس مدينة الحمام استمرار أعمال النظافة داخل المدينة في مناطق المدخل الرئيس لمدينة الحمام، وشارع إسكندرية ومنطقه حفر الباطن، وشارع قسم الشرطة، وشارع السنترال، وشارع شمال السكة الحديد الغربي، وشارع شمال السكة الحديد الشرقي.

ويواصل مركز ومدينة براني برئاسة العميد ياسر عامر رئيس المدينة، تكثيف أعمال الرش والتطهير والنظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية، حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، كما تم رش وتطهير عدد من المساجد بمركز مدينة براني، وأجرى مركز ومدينة الضبعة بإشراف العميد محمد فوزي رئيس المدينة، حملة نظافة ورفع الأتربة وتسوية عدد من الشوارع مع المرور على المحال التجارية بمدينة الضبعة، لمتابعة تنفيذ غلق المحال في المواعيد المحددة، وفي سيوة تواصلت جهود مجلس المدينة، طبقا للعميد عصام عبدالغنى رئيس المدينة في أعمال التعقيم والنظافة بمناطق متفرقة بسيوة، وفقا لخطة العمل للحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.