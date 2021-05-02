رئيس الوزارء يتفقد عددا من المشروعات بمدينة الغردقة «صور»

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الغردقة، برفقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الغردقة.

وقام رئيس الوزراء، بتفقد عدد من المشروعات منها ميدان جهينة وميدان سينزو وسوق الخضار الجديد وأعمال التجديد بالشاطئ العام رقم 4، وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة.

من جانبه كلف مدبولي، اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات التي ما زالت لم تنتهي الأعمال بها، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس، وعدم فتح مشروعات جديدة إلا بعد الإنتهاء تماما من المشروعات القائمة.

يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، قد أكد أن هناك تكليفات من الرئيس برفع كفاءة وتطوير مدينة الغردقة، لتصبح واجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات، للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.

وكان محافظ البحر الأحمر، عرض تصورات مشروع إنشاء منطقة ترفيهية خاصة بالشاطئ العام رقم 4 بمدينة الغردقة، والذي يقع على شارع الكورنيش، ويحيط به عدد من الفنادق السياحية ،والشاطئ العام بقلب المدينة، حيث يستهدف المشروع خلق فرص استثمارية بالشاطئ العام، وشاليهات لليوم الواحد، ومحال تجارية، ومسرح مكشوف، وأكشاك تجارية، وكافتيريات ومطاعم، مع عمل منطقة ترفيهية ومتنفس ترفيهي لمدينة الغردقة.