بعملية قيصرية طارئة.. إنقاذ مريضة بكورونا وجنينها في المنوفية «صور»

نجح فريق من الأطباء في مستشفي تلا المركزي، بمحافظة المنوفية، في إجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، تحت إشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتورة رشا خضر وكيلة المديرية، والدكتور أحمد طنطاوي مدير مستشفى تلا المركزي.

نجاح ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى تلا المركزي بالمنوفية

وأكد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المريضة قد حجزت في الرعاية المركزة بمستشفى تلا المركزي، لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، قبل عدة أسابيع، موضحا أن الولادة كانت طارئة، واضطر الفريق الطبي لإجراء الجراحة العاجلة بالمستشفى انقاذا لحياة الأم والجنين.

الأم وجنينها حالتهم الصحية جيدة ويخضعان لمتابعة دقيقة

وأضاف المصدر، أن الأطباء في مستشفى تلا المركزي نجحوا في إتمام عملية الولادة.

وجاء ببيان مديرية الصحة،: «أن الأطباء وفقهم الله في مهمتهم الصعبة وخرجت الام ومولودها سالمين من الجراحة، فيما لايزالان يخضعات المتابعة من قبل الأطباء في مستشفي تلا المركزي» .

من جانبه، وجه الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الشكر لقسم النساء والتوليد بمستشفى تلا المركزي وعلي رأسهم الدكتور محمود صدقي، والدكتور كريم البخ، والدكتور حسين عبدالوارث، والتخدير الدكتور سري زيادة، وطبيب العناية المركزة الدكتور رامي نصار، وفريق تمريض عمليات النساء والتوليد والحضانات والعناية المركزة، علي مجهودهم في نجاح العملية لمريضة كورونا.

تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد في محافظة المنوفية

علي صعيد متصل، أكدت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه يتم تجهيز عدد من الأماكن الجديدة لافتتاحها الفترة المقبلة في أغلب مراكز محافظة المنوفية، لتكون مكانا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، موضحا أن مراكز الباجور، وتلا، وبركة السبع، وقويسنا، والشهداء، يتم تجهيز أماكن بهم لتسهيل تلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين بهذه المراكز.