انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالحوامدية وإصابة قائدها

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أعلي الطريق الدائري الأوسطي في الحوامدية بالجيزة.

اختلال في عجلة القيادة

وأسفر انقلاب السيارة عن إصابة قائدها، دون وقوع أي إصابات أخرى، وتم إبلاغ الإسعاف التي نقلته إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان وقوع الحادث لتلقي العلاج.

ودلت التحريات الأولية إلى حدوث اختلال في عجلة القيادة الخاصة بالسيارة، ما أدى إلى انحرافها من يد قائد السيارة ما ترتب عليه انقلابها.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.